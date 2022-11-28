Генконсул РФ рассказал об условиях перевода Артема Усса под домашний арест в Италии

Суд в Милане перевел под домашний арест задержанного в Италии сына красноярского губернатора Артема Усса, однако пока что он остается под стражей. Об этом 28 ноября сообщил генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин.

«Апелляционный суд только принял решение о согласии перевести его на содержание в съемной городской квартире в Милане. Когда непосредственно Усса выпустят из заключения, пока не ясно», — сообщил генконсул «РИА-Новости».

Он пояснил, что перевод под домашний арест возможен только при условии ношения электронного браслета, однако их количество в Италии ограничено.

После того как браслет будет найден, Усса переведут под домашний арест, добавил Штодин.

О переводе Усса под домашний арест стало известно ранее 28 ноября. Отмечалось, что в ближайшее время должно быть назначено заседание по поводу экстрадиции Усса из Италии в США.

21 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дипломатические представительства России будут принимать активное участие в защите интересов Усса, так как он является гражданином РФ. В Италии ему предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Тогда же уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что задержание пяти россиян в Италии и Германии по запросу США является политизированным решением. Она указала, что им предъявлены обвинения в связи с экономической деятельностью, которую, по мнению США, российские граждане не могут осуществлять в условиях санкционной политики Запада.

20 октября стало известно, что сотрудники генерального консульства России в Милане дважды встречались с сыном губернатора Красноярского края Артемом Уссом. Кроме того, сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с итальянским адвокатом задержанного. Также добавлялось, что жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.

19 октября американское министерство юстиции сообщило о задержании в Италии россиянина, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Отмечалось, что еще один обвиняемый, Юрий Орехов, взят под стражу в Германии.

Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в причастности к контрабанде венесуэльской нефти. В США в случае экстрадиции им грозит до 30 лет лишения свободы.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб. По ее словам, цинизм данной ситуации заключается в том, что речь идет о взятии в заложники россиян для их дальнейшего использования в политических целях США.