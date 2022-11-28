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Суд в Милане отпустил под домашний арест сына красноярского губернатора Усса

Задержанного в Италии сына красноярского губернатора Усса выпустили под домашний арест
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Фото: соцсети
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Суд в Милане отпустил из тюрьмы под домашний арест сына красноярского губернатора Артема Усса, о чем ходатайствовали его адвокаты. Об этом 26 ноября сообщило итальянское издание Prealpina.

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Решение 25 ноября вынес пятый апелляционный суд Милана. В ближайшее время должно быть назначено заседание по поводу экстрадиции Усса из Италии в США. До завершения рассмотрения судом этого вопроса Усс должен будет носить электронный браслет.

27 октября задержанный в Милане по обвинениям США сын красноярского губернатора был заочно арестован в России. Усс также был объявлен в федеральный розыск, Россия требует его экстрадиции из Италии. Позднее адвокат Усса обжаловал меру пресечения о заочном аресте своего подзащитного.

27 октября также сообщалось, что сотрудники генерального консульства РФ в Милане дважды встречались с Уссом после задержания. Они отметили, что жалоб на условия содержания у россиянина нет.

Артема Усса арестовали в Италии 19 октября. В минюсте США сообщили, что ему предъявили обвинение в уклонении от санкций. Адвокат заявил о невиновности Усса, отметив, что в Италию он приехал «по делам».

Еще один обвиняемый, Юрий Орехов, взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения США в адрес своего сына.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб.

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