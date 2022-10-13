Мир во время чумы: вторым кандидатом на обмен с США может стать Винник

Россиянин Александр Винник, которому грозит более 50 лет в американской тюрьме, может стать вторым участником обмена заключенными между РФ и США . Об этом «Известиям» заявил его адвокат Фредерик Бело. Потенциальным кандидатом на возвращение домой также мог бы стать россиянин Роман Селезнев . Алексей Тарасов, адвокат Виктора Бута — главного кандидата на обмен — считает, что процедура пройдет до конца этого года в формате «два на два» . Сами заключенные не теряют надежду на сохранение гуманитарных контактов между Россией и США и верят в скорое освобождение. Как рассказали «Известиям» адвокаты американцев — Пола Уилана и Бриттни Грайнер, самочувствие у их подзащитных «бодрячком», они надеются на благополучный исход переговоров.

«Нет никакого понимания»

Судьба обвиняемой в контрабанде наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер волнует США настолько, что вопрос ее обмена может стать одним из немногих поводов для общения лидеров России и Штатов . Возможность такого диалога на G20 допустил американский президент Джо Байден, отметив, что, несмотря на отсутствие намерений встречаться Владимиром Путиным, возвращение гражданки США на родину обсудить готов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Известиям», что формат участия российского главы государства на саммите пока не определен.



— Президент еще не принял решение о формате участия. По встрече нет никакого понимания, — сказал Дмитрий Песков .

Мир во время чумы Американская олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер, обвиняемая в контрабанде наркотиков, во время заседания в Химкинском городском суде Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

При этом адвокат россиянина Виктора Бута — предпринимателя, который приговорен к 25 годам тюрьмы и считается в Америке крупнейшим нелегальным торговцем оружия, Алексей Тарасов выразил надежду на обмен своего подзащитного до конца года. По его словам, заинтересованность обеих стран в возвращении своих граждан и схожие позиции по гуманитарному вопросу у РФ и США оставляют надежду на положительный исход . Однако ситуация во взаимоотношениях в целом между странами тормозит процесс, иначе «обмен бы состоялся уже сейчас», считает он.



— Диалог продолжается. По крайней мере об этом говорит комментарий президента США Джо Байдена, что он готов обсудить тему Грайнер. Но из практических вещей существенных подвижек нет. Я надеюсь на это (обмен до конца года. — «Известия»). Но трудно предугадать, что произойдет. Особенно в такой ситуации, как сейчас , — сказал Алексей Тарасов «Известиям».



Жена предпринимателя Алла Бут напомнила, что посол России в США Анатолий Антонов намерен встретиться с ее супругом и провести «чисто человеческий разговор». Семья опасается, что обостренная ситуация в мире повлияет на процесс переговоров.

Мир во время чумы Алла Бут Фото: РИА Новости/Михаил Тургиев

«Сейчас вообще это всё очень напряженно, и такая неопределенность и ожидания — очень тяжело. Для Виктора это очень тяжело, и нам тут тоже. Понятно, что ввиду общей непростой тяжелой ситуации мы беспокоимся, как бы это не повлияло на процесс разговора . Я читала заявление прессы, переговоры всё равно ведутся, — сказала Алла Бут. — Надеюсь, что американская сторона готова принимать адекватные решения по этому вопросу — дай-то Бог».



В аппарате уполномоченного по правам человека в России «Известиям» сказали, что омбудсмен Татьяна Москалькова неоднократно направляла обращения к американской стороне по гуманитарным вопросам, связанным с необходимостью освобождения Виктора Бута и депортации на Родину. Правозащитница также выразила надежду на его возвращение домой.

Дважды два

В конце сентября высокопоставленный информированный источник рассказал «Известиям», что РФ и США провели переговоры по обмену заключенными по принципу «два на два» . Диалог состоялся на уровне «компетентных органов» двух стран — сейчас Москва ожидает ответа от американской стороны. По его словам, в списке от США — Пол Уилан и Бриттни Грайнер, с нашей стороны известно пока только о включении в него Виктора Бута, фамилию второго россиянина собеседник раскрывать не стал. По словам бывшего дипломата США Билла Ричардсона, сделка между Россией и США может состояться до конца года по формуле «два на два». Вероятность такой партии подтвердил в разговоре с «Известиями» и Алексей Тарасов.

Оба гражданина США, которых намерены обменять на россиян, оптимистично относятся к прогнозу по своему возвращению в Штаты . Представляющий интересы Бриттни Грайнер адвокат Александр Бойков рассказал «Известиям», что недавно виделся с баскетболисткой: самочувствие девушки нормальное, и она ждет апелляцию, которая назначена на 25 октября. Адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков также добавил, что его подзащитный — «солдат по жизни» — чувствует себя «бодрячком» и верит, что для него всё закончится благополучно. При этом сейчас дальнейших действий стоит ожидать от американской стороны, потому что Россия никогда не была против выдачи и обмена, сказал он.

Мир во время чумы Адвокат Владимир Жеребенков и гражданин США Пол Уилан, во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста в Мосгорсуде Фото: ТАСС/Максим Григорьев

При этом если с кандидатами от США всё очевидно, то российская сторона не спешит раскрывать имя второго участника обмена . Главный претендент на возвращение в Россию — Виктор Бут — также «ждет и надеется» на положительное решение в его пользу, сказал Алексей Тарасов. Однако о состоянии здоровья россиянина в «тюрьме внутри тюрьмы» — Марион в штате Иллинойс, где ограничено общение с внешним миром — ничего хорошего сказать нельзя, подчеркнул он.

Надеется на возвращение домой и экстрадированный в США россиянин Александр Винник , которому грозит более 50 лет в американской тюрьме, сказал «Известиям» его адвокат Фредерик Бело. Он добавил, что идет обсуждение о включении его кандидатуры в список на обмен . По его словам, у подзащитного наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, в частности с памятью, обострение заболеваний и глубокая депрессия.

— Да, такие обсуждения идут, я на связи с американской стороной. Я бы хотел, чтобы Александр Винник вошел в список обмена на двух заключенных в России американцев — баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана, — сказал Фредерик Бело.