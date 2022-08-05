Допрос жизни и смерти: россиянин Селезнев может погибнуть в американской тюрьме

Состояние здоровья сына российского депутата Романа Селезнева заметно ухудшается, и если он в ближайшее время не вернется в Россию, то умрет в американской тюрьме. Об этом «Известиям» заявил его адвокат Игорь Литвак. Юрист добавил, что у него нет никакой информации по поводу того, может ли его клиент стать частью потенциального обмена вместе с Виктором Бутом на двух граждан США.

Роман Селезнев, которого власти США приговорили к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество, не выдержит длительного нахождения в заключении. Россиянин страдает от последствий черепно-мозговой травмы, которую он получил во время теракта в Марокко в 2011-м. В связи с этим он регулярно нуждается в специальной медицинской помощи.

— У него металлическая тарелка в голове, которая постоянно двигается, и никто с этим ничего не может сделать, — сказал в беседе с «Известиями» адвокат. — Его здоровье ухудшается, и он просто не протянет слишком долго. Он очень болен и умрет в американской тюрьме, если его не вернут в Россию.

Сейчас Роман Селезнев находится в тюрьме «Батнер» в Северной Каролине, куда его несколько лет назад перевели из-за его проблем со здоровьем. Тем не менее той медицинской помощи, которую предоставляют в этом пенитенциарном учреждении, для россиянина недостаточно, пояснил Игорь Литвак.

— Когда я с ним разговариваю, по голосу слышно, как человек там, если честно, просто гниет, — добавил адвокат. — Конечно, он держится, как только может. Но даже с психологической точки зрения ситуация очень сложная. Его не могут навещать родные, поскольку в США у него нет родственников и близких людей.

Получить квалифицированную медицинскую помощь в американских тюрьмах сложно, а иногда и вовсе нереально, считает депутат Госдумы Мария Бутина (была арестована в 2018-м в США, где проходила обучение по магистерской программе; вернуться в РФ она смогла только в конце 2019 года. — «Известия»). По ее словам, в США на федеральном уровне не существует института уполномоченного по правам человека, поэтому обращаться, по сути, можно только в Госдепартамент.

— Они, как правило, отписываются и де-факто получить медицинскую помощь практически нереально, —подчеркнула она. — К примеру, Константин Ярошенко приехал в очень тяжелом состоянии здоровья и сейчас уйдут годы на его восстановление.

По мнению Игоря Литвака, его клиент — идеальный кандидат для потенциального обмена между Москвой и Вашингтоном, о котором говорится в последние дни. Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 июля сказал, что американский лидер Джо Байден поддержал предложение об освобождении «находящихся в России под стражей американцев и готов пойти на трудные решения». После этого заявления состоялся телефонный разговор Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Ларовым. Тем не менее, никаких официальных подтверждений по поводу обмена пока не последовало.

Ранее СNN, ссылаясь на осведомленные источники, сообщили: США хотят обменять россиянина Виктора Бута на двух американцев — бывшего военного Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер, которые были осуждены в РФ. Уилана в 2020 году приговорили к 16-летнему заключению по делу о шпионаже, Грайнер 4 августа 2022-го получила девять лет за контрабанду гашишного масла. Тем временем в СМИ появилась информация, что российская сторона хочет обменять двух американцев на двух россиян, а не только на Виктора Бута.

— Роман — идеальный кандидат для обмена, как минимум, из-за его состояния здоровья. Иначе он умрет в США, — подчеркнул Игорь Литвак. — Кроме того, его несправедливо арестовали в обход процесса по экстрадиции. Его просто похитили: схватили на Мальдивах, посадили в самолет и увезли.

Впрочем, никакой официальной информации по этому вопросу у защиты Романа Селезнева пока нет, подтвердил адвокат. «Известия» направили запрос в Госдепартамент США относительно возможного обмена заключенными.

Американские спецслужбы задержали Романа Селезнева на Мальдивах в 2014 году. На курорте россиянин находился со своей невестой и ребенком. В США его обвинили в кибермошенничестве и причинении ущерба на территории трех штатов (Вашингтон, Невада и Джорджия) в размере около $170 млн. В августе 2016-го суд присяжных в Сиэтле признал гражданина РФ виновным по 38 из 40 пунктов. В апреле 2017 года в штате Вашингтон он был приговорен к 27 годам лишения свободы. В Джорджии и Неваде россиянина приговорили к 14 годам тюремного срока. Однако эти сроки не суммируются, их отбывание идет параллельно.