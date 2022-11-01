Защита сына красноярского губернатора Усса обжаловала его заочный арест

Адвокат сына губернатора Красноярского края Артема Усса, объявленного в России в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, обжаловал меру пресечения своему подзащитному, которому был назначен заочный арест. Это следует из базы Мещанского суда Москвы во вторник, 1 ноября.

«В суд поступила жалоба от адвоката в интересах Усса», — отметили в инстанции.

Дата рассмотрения жалобы не назначена. Жалоба была подана 31 октября.

27 октября задержанный в Милане по обвинениям США сын красноярского губернатора был заочно арестован в России. Усс также был объявлен в федеральный розыск, Россия требует его экстрадиции из Италии.

В этот же день сообщалось, что сотрудники генерального консульства РФ в Милане дважды встречались с Уссом после задержания. Они отметили, что жалоб на условия содержания у россиянина нет.

Артема Усса арестовали в Италии 19 октября. В минюсте США сообщили, что ему предъявили обвинение в уклонении от санкций. Адвокат заявил о невиновности Усса, отметив, что в Италию он приехал «по делам».

Еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России: Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения США в адрес своего сына.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб.