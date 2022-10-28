Сын красноярского губернатора Усса заочно арестован в России

Задержанный в Милане по обвинениям США сын красноярского губернатора Артем Усс заочно арестован в России 27 октября по обвинению в отмывании денежных средств. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Из базы данных МВД следует, что Усс также объявлен в федеральный розыск, теперь Россия будет требовать его экстрадиции из Италии.

В четверг, 27 октября, сообщалось, что сотрудники генерального консульства РФ в Милане дважды встречались с Уссом с момента задержания. Они отметили, что жалоб на условия содержания у россиянина нет.

Артема Усса арестовали в Италии 19 октября. В минюсте США сообщили, что ему предъявили обвинение в уклонении от санкций. Адвокат заявил о невиновности Усса, отметив, что в Италию он приехал «по делам».

Еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения США в адрес своего сына.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб. По ее словам, цинизм данной ситуации заключается в том, что речь идет о взятии в заложники россиян для их дальнейшего использования в политических целях США.