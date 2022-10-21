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Москалькова назвала политизированным задержание россиян в ЕС по запросу США

Омбудсмен Москалькова назвала абсурдным и политизированным задержание пяти россиян в ЕС по запросу США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Задержание пяти россиян в Италии и Германии по запросу США является политизированным решением, заявила 21 октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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«Это политизированное решение — практическое исполнение коллективных рестрикций в отношении граждан России, наложенных западными государствами в нарушение основополагающего принципа современного права — презумпции невиновности», — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Москалькова также назвала задержания россиян полным абсурдом с точки зрения здравого смысла, а с позиций норм международного права — грубейшим нарушением прав человека.

Она указала, что им предъявлены обвинения в связи с экономической деятельностью, которую, по мнению США, российские граждане не могут осуществлять в условиях санкционной политики Запада.

Москалькова также призвала международное правозащитное сообщество дать объективную оценку сложившейся ситуации.

19 октября американское министерство юстиции сообщило о задержании в Италии россиянина, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Отмечалось, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии.

Помимо Усса и Орехова, США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в причастности к контрабанде венесуэльской нефти. В США в случае экстрадиции им грозит до 30 лет лишения свободы.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб.

Бывший постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, назначенный 27 сентября на пост сенатора, отметил в беседе с «Известиями», что рассчитывать на здравый смысл и благожелательное рассмотрение конкретных дел, связанных с арестом россиян, не приходится, но уверенности, что их обязательно экстрадируют в США, нет.

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