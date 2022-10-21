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Чижов не рассчитывает на «здравый смысл» при рассмотрении дел об аресте пяти россиян

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Фото: Global Look Press/Thomas Frey
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Рассчитывать на здравый смысл и благожелательное рассмотрение конкретных дел, связанных с арестом россиян в Германии и Италии, не приходится, но уверенности, что их обязательно экстрадируют в США, нет. Об этом в интервью «Известиям» заявил бывший постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, назначенный 27 сентября на пост сенатора.

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«Я не уверен, что они будут экстрадированы. В каждой стране есть свои законодательные процедуры, которые включают в себя и механизм апелляции. Я думаю, что рассчитывать на здравый смысл и благожелательное рассмотрение этих конкретных дел вряд ли приходится», — считает он.

Так, бывший постпред РФ при ЕС привел в пример ситуацию с россиянином Александром Винником, которого из Греции перевели во Францию, где с него сняли обвинения, но вместо того чтобы отпустить, его привезли в Грецию, а оттуда — в Соединенные Штаты Америки.

При этом Чижов подчеркнул, что «с нашей стороны будут приняты все усилия в отношении не только его (Артема Усса. — Ред.), но и всех остальных, чтобы добиться их возвращения в Россию».

19 октября американское министерство юстиции сообщило о задержании в Италии россиянина, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Отмечалось, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова, США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в якобы причастности к контрабанде венесуэльской нефти. В США в случае экстрадиции им грозит до 30 лет лишения свободы.

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