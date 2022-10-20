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Белый дом отказался комментировать связь ареста Усса с делом Грайнер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Белый дом отказался давать комментарии о связи ареста Артема Усса с переговорами между США и РФ относительно обмена заключенными. Переговоры между странами идут по установленным каналам, заявила 20 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Я не хочу заниматься спекуляциями на эту тему. Мы будем продолжать работать по нашим установленным каналам <...>, пока не достигнем успеха в возвращении американцев домой из России, Афганистана, Венесуэлы, Мьянмы, Гаити, Западной Африки и других стран», — отметила она, отвечая на вопрос о связи между арестом Усса и попытками США освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Российская сторона должна отнестись к переговорам добросовестно, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию», — резюмировала Жан-Пьер.

19 октября американское министерство юстиции сообщило о задержании в Италии россиянина, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Отмечалось, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии. Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в якобы причастности к контрабанде венесуэльской нефти. В США в случае экстрадиции им грозит до 30 лет лишения свободы.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения США в адрес своего сына. Сам Артем Усс заявил о своей невиновности.

18 октября телеканал CNN рассказал о том, что администрация президента США Джо Байдена недавно имела контакт с российскими властями по поводу освобождения баскетболистки Грайнер. Информацию подтвердил высокопоставленный чиновник Белого дома. По его словам, ответ со стороны России пока не последовал.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере.

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