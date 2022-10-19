CNN сообщил о попытке властей США добиться освобождения Грайнер

Администрация президента США Джо Байдена недавно имела контакт с российскими властями по поводу освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом 18 октября сообщил телеканал CNN.

Информацию подтвердил высокопоставленный чиновник Белого дома. По его словам, ответ со стороны России пока не последовал.

«Мы усердно работали, чтобы попытаться продемонстрировать, какие вещи вполне могут стать основой для решения этой проблемы, и каждый раз мы заявляли, что это не было встречено серьезным встречным предложением», — сказал он.

Также в этот день заместитель пресс-секретаря госдепа Ведант Патель рассказал, что сотрудник посольства США в России кратко поговорил по телефону с Грайнер и Уиланом. Он также отметил, что летом было вынесено существенное предложение об их освобождении.

Кроме того, 18 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США нацелены на успешное завершение диалога об обмене заключенными с РФ. По ее словам, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных.

Также в октябре сообщалось, что обмен заключенными в формате «два на два» между Россией и США, в результате которого может вернуться на родину приговоренный к 25 годам тюрьмы россиянин Виктор Бут, не исключен до конца этого года. Заинтересованность обеих стран в возвращении своих граждан и схожие позиции в гуманитарном вопросе у РФ и США оставляют надежду на такой исход, указал адвокат Алексей Тарасов.

Как рассказал 13 октября «Известиям» адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело, его подзащитный надеется стать вторым участником обмена заключенными РФ и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 августа подтвердил приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными с США.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.