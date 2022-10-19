Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский уволил говорившего об убийстве русских посла в Казахстане
Общество
Власти Херсонской области планируют вывести на левый берег Днепра около 50–60 тыс. жителей
Интернет
В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи
Происшествия
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Херсону ракет
Армия
В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении
Мир
Востоковед назвал протесты в Иране пожаром на торфяниках
Экономика
Стало известно о возможности расформирования «Роснано»
Общество
Маткапитал разрешили использовать для оплаты детских садов и школ
Мир
Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Экономика
Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
Общество
Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области

CNN сообщил о попытке властей США добиться освобождения Грайнер

CNN: администрация Байдена недавно имела контакт с российскими властями по поводу освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Джо Байдена недавно имела контакт с российскими властями по поводу освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Об этом 18 октября сообщил телеканал CNN.

Мир во время чумы: вторым кандидатом на обмен с США может стать Винник
Кто еще рассчитывает войти в списки и когда заключенные вернутся на Родину

Информацию подтвердил высокопоставленный чиновник Белого дома. По его словам, ответ со стороны России пока не последовал.

«Мы усердно работали, чтобы попытаться продемонстрировать, какие вещи вполне могут стать основой для решения этой проблемы, и каждый раз мы заявляли, что это не было встречено серьезным встречным предложением», — сказал он.

Также в этот день заместитель пресс-секретаря госдепа Ведант Патель рассказал, что сотрудник посольства США в России кратко поговорил по телефону с Грайнер и Уиланом. Он также отметил, что летом было вынесено существенное предложение об их освобождении.

Кроме того, 18 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США нацелены на успешное завершение диалога об обмене заключенными с РФ. По ее словам, переговоры с Россией об обмене будут продолжаться до возвращения осужденных.

Также в октябре сообщалось, что обмен заключенными в формате «два на два» между Россией и США, в результате которого может вернуться на родину приговоренный к 25 годам тюрьмы россиянин Виктор Бут, не исключен до конца этого года. Заинтересованность обеих стран в возвращении своих граждан и схожие позиции в гуманитарном вопросе у РФ и США оставляют надежду на такой исход, указал адвокат Алексей Тарасов.

Как рассказал 13 октября «Известиям» адвокат россиянина Александра Винника Фредерик Бело, его подзащитный надеется стать вторым участником обмена заключенными РФ и США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 августа подтвердил приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными с США.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после этого спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. В начале августа 2022 года ее приговорили к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022