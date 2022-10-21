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В Кремле заявили о дальнейшем участии дипломатов РФ в деле сына губернатора Усса

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Evandro Inetti
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Дипломатические представительства России будут принимать активное участие в защите интересов задержанного в Италии по запросу США сына губернатора Красноярского края Артема Усса, так как он является гражданином РФ. Об этом заявил 21 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наши дипломатические представительства, естественно, будут принимать участие в защите интересов гражданина России. Это обязательная практика, будет делаться всё, что возможно. Мы категорически против и осуждаем подобную практику арестов российских граждан. Будем защищать интересы», — отметил Песков на брифинге.

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Что касается конкретно принимаемых российской стороной мер, то, по словам пресс-секретаря президента РФ, в каждом случае они разные.

«В каких-то случаях арестованный гражданин обращается за помощью к нашим диппредставительствам, когда-то нужен адвокат. Каждая ситуация уникальна, но интересы каждого российского гражданина стараемся защищать по мере возможности», — заявил Песков.

Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что задержание пяти россиян в Италии и Германии по запросу США является политизированным решением. Она указала, что им предъявлены обвинения в связи с экономической деятельностью, которую, по мнению США, российские граждане не могут осуществлять в условиях санкционной политики Запада.

20 октября стало известно, что сотрудники генерального консульства России в Милане дважды встречались с сыном губернатора Красноярского края Артемом Уссом, кроме того, сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с итальянским адвокатом задержанного. Также добавлялось, что жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.

19 октября американское министерство юстиции сообщило о задержании в Италии россиянина, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Отмечалось, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии.

Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в причастности к контрабанде венесуэльской нефти. В США в случае экстрадиции им грозит до 30 лет лишения свободы.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб.

Бывший постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов, назначенный 27 сентября на пост сенатора, отметил в беседе с «Известиями», что рассчитывать на здравый смысл и благожелательное рассмотрение конкретных дел, связанных с арестом россиян, не приходится, но уверенности, что их обязательно экстрадируют в США, нет.

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