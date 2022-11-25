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Правительство Украины запретило экспорт дров

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Правительство Украины приняло решение запретить экспорт топливной древесины, сообщил 25 ноября в своем Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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«Это будет способствовать ее накоплению в Украине. Ведь во многих общинах, особенно прифронтовых, древесина сейчас — это основной ресурс для отопления», — написал Шмыгаль.

Он также отметил, что украинские власти продолжают работать над увеличением поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования для восстановления украинской энергетической сети.

По его словам, сегодня на Украине не осталось ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которые бы не были обстреляны Россией.

Ранее в этот день в «Укрэнерго» заявили, что дефицит электроэнергии в энергосистеме страны составляет 30%. На фоне этого во всех областях Украины введены плановые и аварийные графики ограничения потребления электроэнергии.

Как сообщил житель Киева, в городе фиксируются большие проблемы с энерго- и теплоснабжением, свет подают потребителям только на несколько часов в день.

Мэр столицы Виталий Кличко посоветовал киевлянам, у которых есть возможность, переехать в пригород в частные дома, где есть печь и водоснабжение, покинуть на время украинскую столицу. В свою очередь, глава офиса президента страны Андрей Ермак допустил, что отключения электроэнергии на Украине могут длиться неделями, в связи с чем стране необходим стратегический резерв генераторов.

24 ноября постпред РФ Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН заявил, что Россия продолжает наносить удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на накачку страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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