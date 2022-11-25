В «Укрэнерго» оценили дефицит электроэнергии в стране
В «Укрэнерго» 25 ноября заявили, что дефицит электроэнергии в энергосистеме страны составляет 30%.
«По состоянию на 11:00 производители электроэнергии обеспечили более 70% нужд потребления в стране. Однако дефицит электроэнергии в системе сохраняется. На данный момент это 30% от общего объема потребления», — говорится в Telegram-канале энергетической компании.
На фоне этого во всех областях Украины введены плановые и аварийные графики ограничения потребления электроэнергии.
Работы по восстановлению энергоснабжения осложняются из-за непростых погодных условий.
Министерство энергетики Украины сообщало, что 23 ноября из-за российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены. Большинство потребителей остались без света и воды.
25 ноября президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране.
Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, проведение которой она начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации из-за участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
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