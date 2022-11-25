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Житель Киева рассказал о ситуации со светом в городе

Житель Киева рассказал, как в городе обстоит ситуация с энерго- и теплоснабжением
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 25 ноября, житель Киева рассказал, что в городе фиксируются большие проблемы с энерго- и теплоснабжением. Свет подают потребителям только на несколько часов в день.

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«Последние два дня тяжело — свет есть пару часов в день и преимущественно днем, отопления нет совсем», — рассказал киевлянин.

Утром 25 ноября власти Киева сообщили, что почти 50% населения украинской столицы остается без электричества. До этого данный показатель составлял 70%, пишет «Ридус».

Водоснабжение в городе полностью восстановлено.

Ранее 25 ноября в «Укрэнерго» заявили, что дефицит электроэнергии в энергосистеме страны составляет 30%. На фоне этого во всех областях Украины введены плановые и аварийные графики ограничения потребления электроэнергии, пишет REGNUM.

Работы по восстановлению энергоснабжения осложняются из-за обледенения и обрыва проводов в распределительных сетях под влиянием погодных условий, отмечает сайт kp.ru.

25 ноября президент Украины Владимир Зеленский попросил Запад предоставить Киеву дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии в стране.

24 ноября исполнительный директор энергокомпании ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что электричество киевлянам будут включать на два-три часа в сутки. Как отмечает телеканал «360», время увеличат, когда атомные и тепловые электростанции смогут увеличить объемы производства электроэнергии.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Решение о начале специальной операции России по защите Донбасса было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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