Иран обыграл Уэльс в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре

Сборная Ирана обыграла команду Уэльса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» 25 ноября завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей гол на 98‑й минуте забил Роозбе Чешми, затем на 101-й минуте отличился Рамин Резаэян.

Как сообщает газета «Спорт-Экспресс», после этого матча Иран занял второе место в группе B с тремя очками. На счету команды Уэльса пока ноль очков.

В следующем матче команда Уэльса встретится со сборной Англии 29 ноября. Тогда же пройдет встреча иранцев с американцами.

21 ноября команда Ирана проиграла сборной Англии в матче первого тура ЧМ-2022 со счетом 6:2.

В ходе матча вратарь сборной Ирана Алиреза Бейраванд столкнулся с игроком своей команды Маджидом Хоссейни и получил травму. Около пяти минут он лежал на поле, затем иранца унесли на носилках.

Церемония открытия чемпионата состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.