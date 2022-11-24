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Песков заявил об отсутствии ракетных ударов РФ по соцобъектам на Украине

Песков: ударов российских войск по социальным объектам на Украине как не было, так и нет
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Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine
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Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу. Кремль уделяет этому особое внимание, заявил 24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция выполняет свои задачи, ударов по социальным объектам как не было, так и нет, этому уделяется особое внимание. А что касается целей, которые, прямо или косвенно, имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению. Работы в этом плане продолжаются», — сообщил он журналистам.

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Более того, пояснил Песков, руководство Украины может вывести ситуацию в «нормальное русло», что поможет прекратить страдания местного населения. Для этого Киеву необходимо выполнить требования Москвы.

15 ноября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

После этого, 18 ноября, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Изначально российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как указывал президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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