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Минобороны отвергло обвинения в нанесении ударов по Киеву

Минобороны РФ: разрушения в Киеве стали следствием работы украинской ПВО
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Фото: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO
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Все объявленные Украиной разрушения в Киеве стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), размещенных в жилых кварталах. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», — сказал он.

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Конашенков также сообщил, что 23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

По его словам, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Отмечается, что нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Ранее, 23 ноября, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В разных частях региона наблюдались перебои с электроснабжением, в том числе Одесская и Киевская области полностью оказались обесточены.

Тогда же мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по украинской столице была выпущена 31 ракета, 22 из них якобы удалось сбить.

Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами по энергетической инфраструктуре. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам энергетики Украины в ответ на накачку страны западным оружием.

15 ноября российские войска также нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты были поражены.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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