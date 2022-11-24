Небензя обвинил ВСУ в жертвах среди мирных жителей

Гражданское население страдает от последствий применения украинской армией средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась», — сказал он в ходе выступления на срочном заседании Совета Безопасности ООН.

В качестве примера дипломат представил фотографии снарядов, попавших в жилые дома в Киеве и Ижгороде. Он подчеркнул, что на снимках запечатлены боеприпасы для американских систем ПВО, предоставленных Киеву в рамках военной помощи.

Небензя подчеркнул, что накачивание Украины оружием представляет угрозу для жителей всех затронутых конфликтом территорий. По словам российского постпреда, Москва намерена добиваться сокращения военного потенциала противника, до тех пор, пока украинская сторона не займет реалистичную позицию по переговорам.

Киев запросил срочное заседание Совбеза ООН после сегодняшних ударов РФ по инфраструктуре страны.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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