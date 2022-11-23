Кличко сообщил об отсутствии воды и света у 80% жителей Киева

У 80% жителей Киева в данный момент нет электро- и водоснабжения. Об этом 23 ноября заявил мэр города Виталий Кличко.

Ссылаясь на информацию от военных, он сообщил, что по украинской столице была выпущена 31 ракета, 22 из них удалось сбить.

«Повреждена критическая инфраструктура. В связи с этим на сегодняшний день 80% города находится без электроснабжения. Также примерно такая же цифра относительно водоснабжения», — сказал он в эфире украинской службы «Радио Свобода» (в РФ признано иностранным агентом).

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по объектам в ряде регионов страны. Взрывы прогремели, в частности, и в Киеве.

Отмечается, что нынешняя атака привела к самым тяжелым последствиям для украинской энергетики за всё время. Без света осталась большая часть населения страны, во многих городах нет отопления и воды. Энергоблоки всех трех АЭС на подконтрольной Киеву территории отключены.

До этого, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По данным украинских СМИ, это был самый масштабный единовременный ракетный удар по целям в стране с начала российской специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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