Радиационный фон на трех отключенных украинских АЭС не изменился, показатели в норме. Об этом 23 ноября сообщает «Энергоатом» в Telegram-канале.

«Как только нормализуется работа энергосистемы, выдача электроэнергии с АЭС будет возобновлена», — отмечается в заявлении.

Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позже взрывы прогремели в разных регионах страны. Киев полностью остался без водоснабжения и частично без света. Вся Одесская область Украины осталась без электричества.

Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская АЭС были отключены. Как поясняли в «Энергоатоме», отключения связаны с разрушением сетей, в результате чего поставлять энергию некуда.



В «Укрэнерго» предупредили, что аварийные отключения света будут продолжаться по всей Украине в течение суток.

Российские войска с 10 октября наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.