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В Верховную раду внесли законопроект о запрете РПЦ на Украине
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В Верховную раду внесли законопроект о запрете РПЦ на Украине

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о запрете деятельности Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщила 24 ноября фракция «Европейская солидарность».

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Законопроект предусматривает полный запрет каких-либо религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных и других вопросах РПЦ.

Сопредседатель фракции Ирина Геращенко заявила, что целью законопроекта является «предотвращение угроз национальной безопасности Украины». По ее словам, деятельность православных религиозных организаций на Украине должна проводиться с учетом патриаршего и синодального томоса, предоставленного Православной церкви Украины (ПЦУ).

22 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Киево-Печерской лавре, которая находится в ведении Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. В ведомстве объяснили обыски «противодействием взрывной деятельности российских спецслужб на Украине».

В тот же день глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал действия СБУ в Киево-Печерской лавре акцией устрашения верующих. Он также напомнил, что РПЦ, которая несет служение в России, на Украине и в Белоруссии, уже становилась целью для уничтожения со стороны «безбожной власти».

На следующий день СБУ сообщила об обнаружении «пророссийской литературы».

27 мая поместный собор УПЦ сообщил, что принял решение о независимости от РПЦ. Один из священнослужителей УПЦ, Владимир Ткачук, рассказал в соцсетях, что коллегия священнослужителей настаивает на диалоге для достижения мира на территории Украины.

В РПЦ заявили, что к ним не поступало обращений от УПЦ об отделении. Легойда тогда заявил, что будет молиться о сохранении единства РПЦ.

В дальнейшем митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что единство между Русской и Украинской церковью сохраняется, а УПЦ еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии ПЦУ, созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела, а также подчеркнул, что в результате была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».

Как заявлял предстоятель УПЦ Филарет, «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда священнослужитель обвинил «новую церковь» в захвате храмов и заявил о создании собственного синода.

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