В Госдуме заявили о несамостоятельности Зеленского

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что украинский президент Владимир Зеленский несамостоятельная фигура, которая «мечется в агонии». Об этом Слуцкий написал в своем Telegram-канале 19 ноября.

«Зеленский явно мечется в агонии. То он якобы готов к переговорам и даже предлагает какие-то свои форматы, то ни за что на переговоры с Россией не пойдет и даже издает какие-то указы», — отметил он.

Слуцкий напомнил, что такую же неопределенность Зеленский демонстрировал в вопросе инцидента в Польше, когда украинский лидер сначала заявлял о том, что ракеты были российскими, а затем отрицал вину Киева.

Также Слуцкий прокомментировал утверждение Зеленского о желании России «добиться передышки», говоря о готовности начать переговоры.

«Позиция России была и остается неизменно четкой: не мы закрывали дверь в переговорный процесс, не мы отказывались продолжать переговоры. И не Зеленскому теперь рассуждать, хочет ли Россия мира, или обвинять нас в желании «добиться передышки», — отмечается в сообщении.

Слуцкий напомнил, что спецоперация на Украине была начата именно для достижения мира в Донбассе.

Заявление о желании России «взять передышку» Зеленский сделал ранее 19 ноября во время онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе. По его мнению, уступки со стороны Киева не гарантируют мира. Более того, «аморальные» компромиссы, считает Зеленский, приведут к новым жертвам.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у украинской стороны «семь пятниц на неделе». Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».