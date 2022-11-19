Реклама
Прямой эфир
Мир
GT отметила изменение риторики Запада в отношении России после инцидента в Польше
Мир
Захарова указала на заражение Евросоюза «политическим вирусом»
Происшествия
Девять человек погибли при взрыве бытового газа на Сахалине
Мир
Белоусов предрек «идеальный шторм» для мировой экономики в ближайшие годы
Армия
Пушилин рассказал о продвижении российских военных по всей линии фронта
Общество
Разбор завалов на месте обрушения подъезда дома на Сахалине завершен
Общество
Пострадавшим от взрыва газа на Сахалине предложат новое жилье
Мир
Захарова назвала идеи Борреля об отношениях с Россией провоцирующими раскол в ЕС
Мир
У 67-летней японской принцессы удалили опухоль в груди
Общество
Ночь на 19 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени
Общество
Во Владимирской области чиновница предложила «не гавкать» местным жителям
Спорт
Президент ФИФА призвал перенаправить критику с чемпионата мира на него
Сюжет:

Зеленский заявил о желании РФ получить «краткосрочное затишье» в боевых действиях

Украинский президент Зеленский: Россия хочет не мира, а передышки в боевых действиях
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится к переговорам с Киевом для «краткосрочного затишья» в боевых действиях. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, сообщается в его Telegram-канале 19 ноября.

«У них не хватает сил и средств для обороны»
Знаменитая 100-я бригада Народной милиции ДНР взяла штурмом крупный укрепрайон у поселка Невельское

«Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием [конфликта]. <...> Но такая пауза только усугубит ситуацию», — сообщил украинский лидер.

По его мнению, уступки со стороны Киева не гарантируют мира. Более того, «аморальные» компромиссы, считает Зеленский, приведут к новым жертвам.

Говоря об условиях начала переговоров, он напомнил «формулу мира» из десяти пунктов, озвученную ранее Киевом. Среди них, в частности, ядерная, энергетическая и продовольственная безопасность.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у украинской стороны «семь пятниц на неделе». Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022