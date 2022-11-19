Зеленский заявил о желании РФ получить «краткосрочное затишье» в боевых действиях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится к переговорам с Киевом для «краткосрочного затишья» в боевых действиях. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, сообщается в его Telegram-канале 19 ноября.

«Россия сейчас ищет краткосрочное затишье — паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием [конфликта]. <...> Но такая пауза только усугубит ситуацию», — сообщил украинский лидер.

По его мнению, уступки со стороны Киева не гарантируют мира. Более того, «аморальные» компромиссы, считает Зеленский, приведут к новым жертвам.

Говоря об условиях начала переговоров, он напомнил «формулу мира» из десяти пунктов, озвученную ранее Киевом. Среди них, в частности, ядерная, энергетическая и продовольственная безопасность.

В начале октября Киев официально отказался от переговоров с Москвой. Тогда украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

17 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у украинской стороны «семь пятниц на неделе». Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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