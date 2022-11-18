Додон назвал первой победой его освобождение из-под домашнего ареста

Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал решение суда о его освобождении из-под домашнего ареста первой победой.

«Первая наша победа, очень важное решение суда — сегодня меня освободили из-под домашнего ареста, под которым я находился последние полгода. Благодарю своих родных, всех, кто меня поддерживал всё это время», — заявил Додон своим сторонникам во время перерыва в судебном заседании 18 ноября.

Он отметил также, что его борьба только начинается.

«Нам есть за что бороться», — сказал Додон.

Экс-президента задержали в мае, поместили под домашний арест и предъявили обвинения в превышении полномочий в период, когда он занимал пост министра экономики в 2008 году. Также по одному из пунктов обвинения Додону вменяют незаконное владение имуществом стоимостью €1 млн. Следствие утверждает, что это существенно превышает задекларированный им доход в 3 млн леев (€150 тыс.).

18 мая представитель Генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпек заявляла, что уголовное дело в отношении Додона возбуждено после видеозаписи, появившейся в публичном пространстве летом 2020 года. Видео было сделано на скрытую камеру еще в июне 2019 года. На ней бывший на тот момент лидером Демократической партии бизнесмен Владимир Плахотнюк обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. Плахотнюк попытался передать бывшему главе Молдавии черный пакет, в котором, предположительно, были деньги. Додон пакет не принял, но всё равно был обвинен в коррупции.

26 мая он заявил, что считает дело против него политическим заказом нынешнего президента страны Майи Санду. Санду, в свою очередь, призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела Додона.