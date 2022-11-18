«В шортах я проблем больших не вижу, а вот торс я бы не оголял»

Чемпионат мира 2022 начнется со дня на день — 20 ноября Катар и Эквадор сыграют матч-открытие. В последние годы к хозяйке мундиаля было приковано внимание всего мира — страна получила долю критики во время подготовки к турниру, и перед поездкой у многих болельщиков наверняка накопилось множество вопросов или стереотипов. Чтобы прояснить ситуацию, «Известия» и «Спорт-Экспресс» поговорили с Алексеем Сорокиным, гендиректором оргкомитетов ЧМ-2018 и Евро-2020 в Санкт-Петербурге, который уже продолжительное время работает в Катаре, делясь опытом с местными коллегами.

«Трюк в том, что у подавляющего числа болельщиков два или больше билетов»

— Сборной России не будет на чемпионате мира, но в Катаре есть представители нашей страны. В чем конкретно заключается ваша работа и как она выстраивается?

— Это очень хорошее наследие нашего чемпионата. Наш опыт и знания влились в организацию следующего мундиаля. Здесь работают около 350 россиян в разных функциональных направлениях: безопасность, аккредитация, управление объектами, волонтеры, очень много IT-специалистов. Практически во всех областях организации есть наши представители. Команда очень интернациональная. Есть и греки, и англичане, и американцы, бразильцы, испанцы, аргентинцы. Здесь достаточно высокая концентрация футбольного опыта. Не хочется, чтобы складывалось впечатление, что это целиком «иностранный» в кадровом отношении чемпионат — катарцев тоже много. Много коллег из Ближнего Востока: есть иорданцы, ливанцы. В Катаре организацией турнира управляют две структуры — Верховный комитет и «Катар-2022». В обеих работает достаточно россиян.

— Они работают непосредственно в Катаре или удаленно?

— Уже давно начался операционный период, считанные дни остаются до чемпионата мира. Поэтому об удаленной работе речи не идет. Все мои коллеги работают непосредственно в штате этих организаций и выполняют свои функции.

— Какие-нибудь наработки именно чемпионата мира в России пригодились организаторам в Катаре? Или, наоборот, есть вещи, которые в России отлично сработали, но в Катаре из-за специфики работают не особо?

— Каждый чемпионат мира должен нести свою самобытность, свою уникальность. Сама география стран-хозяек чемпионата мира во многом обусловливает принципы организации. Здесь нет такой географии, какую мы видели на чемпионатах мира до сих пор. Все сосредоточено в рамках одной очень компактно расположенной страны. Даже можно сказать, что в рамках одного города, хотя города здесь, кроме Дохи, есть и другие. Но расстояния, конечно, не очень большие.

— По сравнению с Россией — уж точно.

— В Катаре работает много людей, занимавшихся организацией Олимпийских игр, из-за компактности территории эти турниры перекликаются. На чемпионате мира в России было много баз команд, отдельных тренировочных площадок и гостиниц. Здесь такого нет — все совмещено. Команды живут и тренируются в одном месте, никуда особенно не переезжая из своих лагерей.

— Как я понимаю, вопрос компактности турнира вообще один из ключевых. Как страна с населением около 2,5 млн человек будет принимать такое число болельщиков?

— Всего распространяться будет немного менее трех миллионов билетов, но не все они куплены иностранцами. Очень большое количество билетов раскупили катарцы — более 800 тыс. Для них была введена специальная, четвертая категория: билеты с небольшой скидкой. Как, впрочем, это было и у нас. Большое количество болельщиков прибудет из Саудовской Аравии, Великобритании и США.

— Можете назвать примерное количество болельщиков, которое приедет в Катар на ЧМ?

— Точных цифр у меня нет, они есть только в билетной системе. Если брать страны за пределами Аравийского полуострова, я бы сказал, тысяч 600-700. Может быть, до 800. Трюк в том, что у подавляющего числа болельщиков билетов два или больше билетов, на один матч никто не прилетит.

— Не будет ли проблем именно с размещением, инфраструктурой, с гостиницами?

— Проблем быть не должно, средств размещения достаточно. Конечно, такого количества гостиниц, как было у нас, тут не будет. Да и нет смысла, с ними же надо что-то делать после чемпионата мира. Но в целом здесь много гостиниц, есть программа так называемых «апартаментов с обслуживанием», которые фактически по уровню соответствуют гостиничным номерам. Есть и специальные «Fan villages». Это модульное размещение для болельщиков, предпочитающих варианты поскромнее. Мне кажется, что с размещением или с транспортом проблем быть не должно.

— В Washington Post писали, что в Катаре еще есть районы, где по сей день ведется строительство фан-зон и жилых домов. Это правда?

— Я бы не сказал, что это строительство — скорее, последние приготовления. Сейчас все это сворачивается. В целом во время чемпионата мира никакой стройки в городе не будет. Служащие банков на 80% работают удаленно, то есть не будут ездить на работу, чтобы не создавать большой фоновый транспортный поток. Специально перенесены школьные часы. Здесь действительно очень много приготовлений, чтобы создать комфорт для болельщиков.

«Как организатор могу сказать, что полностью никогда нельзя быть готовым»

— Много писали об уникальных деталях, которые будут на стадионах Катара. В первую очередь, это система кондиционирования. Как это все работает?

— Кондиционирование действительно есть, хотя на этапе заявки это вызывало большой скепсис. Иногда коллеги даже жалуются, что на стадионе слишком прохладно. Есть специальные отверстия под трибунами, из которых идет прохладный воздух. Хотя в целом в конце ноября температура в Дохе и без того комфортная. В это время года здесь нет такой запредельной жары, какую многие ожидают.

— Применяемые на стадионах технологии сильно отличаются от тех, что были на наших аренах в 2018-м?

— Технологии не стоят на месте. Конечно, стадионы здесь современны и очень красивы. Они строились позже, с учетом мирового опыта, проектировались известными архитекторами. Большой упор был сделан на эстетику, на внешний вид стадиона. Посещать эти арены — одно удовольствие.

— Читал, что Катар потратил на ЧМ €208 млрд евро, в 17 раз больше России. Какая-то сумасшедшая цифра.

— Про это ничего вам сказать не могу. В вопросе финансового анализа важно, как считать и что считать тратами на чемпионат мира. Мы вели похожую дискуссию в контексте России. Очень много трат на инфраструктуру, которая используется за пределами чемпионата мира, мундиаль же — лишь бенефициар этой инфраструктуры. В Катаре приведено в порядок метро, но я не могу сказать, что это трата исключительно на чемпионат мира. Это развитие страны, развитие города. Потому я бы с осторожностью цитировал такие цифры. Траты на чемпионат мира — это то, что тратится непосредственно на организацию соревнования. Производятся они организацией под названием «Катар-2022», она отвечает непосредственно за турнир, а Верховный комитет — за подготовку страны. Затраты на это четко разделены.

— То есть, если резюмировать, Катар полностью готов к чемпионату мира?

— Как организатор могу сказать, что полностью никогда нельзя быть готовым. Всегда есть какие-то нюансы. Было бы немножко самонадеянно говорить, что все точно готово. Еще раз повторюсь — были сделаны большие приготовления, вложены большие усилия и средства. Страна воспринимает турнир очень серьезно. Можно сказать, объединилась вокруг этого мероприятия — сплотила усилия всех ветвей власти, всех ведомств. Но есть и определенные ограничения. Например, в Катаре всего два аэропорта, а не больше десятка, как было на предыдущих чемпионатах мира. Но небольшие расстояния дают свои преимущества — можно посетить несколько матчей в один день. Я уверен, многие будут так делать. В Катаре есть свои особенности, не плохие и не хорошие, просто свои уникальные условия.

«Никаких гонений и репрессий в Катаре не будет»

— Давайте пробежимся по основным моментам, которых многие собравшиеся в Катар болельщики опасаются. Первая — климат.

— Климата бояться не надо. В ноябре-декабре будет приятная и комфортная температура: 29-30 градусов, ночью 22-24. Здесь, правда, редко бывает дождь и облачность, в основном ясное небо, поэтому все предосторожности при нахождении на солнце должны предприниматься. Особенно для чувствительных людей. Многие наши сограждане бывали на юге, в жарких странах, поэтому климат ничем не отличается от того, к которому люди привыкли в отпуске летом.

— Второй момент — местные нравы. Ходили слухи, что под запретом будут даже поцелуи на публике. Это страшилки?

— Здесь также я бы обошелся без преувеличений — никакого излишнего ригоризма ожидать не стоит. Я бы посоветовал всем желающим ознакомиться с гидом для болельщиков. В нем — исчерпывающая информацию о том, какие принципы будут исповедоваться местными организаторами. Здесь бы я свел это к уважению к местным порядкам и поправке, что это не европейская страна. Но никаких гонений и репрессий не ожидаю.

Болельщиков просят уважать местные нравы и избегать каких-либо излишних чувственных знаков внимания к противоположному полу. Чемпионат приветствует всех без какой-либо дискриминации — представителей разных религий, рас, убеждений. В этом Катар ничем не отличается от других толерантных чемпионатов мира, которые проводились во всех уголках мира. Потому и здесь принципы ФИФА действуют неуклонно. Что касается одежды, то здесь работает категория уместности. Организаторы просят не посещать, например, музеи и культурные объекты в шортах и майках без рукавов. Но то же самое просят делать в Европе при посещении храмов и музеев. Если приедете в Италию, вас также попросят соблюдать приличия. Ну и плюс — это еще и уважение к себе, а не только к местным обычаям.

— Если болельщик собирается отправиться на стадион в шортах и во время матча оголит торс, никаких особых проблем не должно быть?

— В шортах я проблем больших не вижу, а вот торс я бы не оголял. Этого как раз просят не делать. Не ожидаю, что это повлечет какие-либо страшные последствия, просто вежливо попросят одеться.

— Третий момент — алкоголь. Читал, что продавать будут в строго определенное время до и после матча, но купить алкоголь непосредственно на стадионе будет невозможно.

— У Катара особые отношения с алкоголем. Он продается, но исключительно в лицензированных заведениях, находящихся, как правило, при гостиницах. И да, во время чемпионата будет еще распространяться в некоторых фан-зонах и после прохождения внешнего периметра стадиона, но в специально отведенных пространствах. Внутри чаши стадиона алкогольного пива не будет. В городе употреблять алкоголь можно будет в кафе, ресторанах, барах, которые имеют лицензию.

— А временное ограничение на продажу алкоголя касается исключительно фан-зон?

— Да, приобрести алкоголь можно будет в любое время, но, опять же, лишь в заведениях, у которых есть лицензия на продажу спиртного. Кстати, здесь все обстоит хорошо с ресторанами. Наверное, кухня представлена блюдами со всех уголков мира. В целом еда очень хорошая — в Катаре сложно поесть невкусно.

— Уже видели, сколько стоит бокал пива? Можете сравнить ценообразование в сравнении с ЧМ-2018?

— Мне сложно сравнивать, потому что тут не будет продаж на стадионах, а надо сравнивать подобное с подобным. Думаю, в среднем ценник будет чуть дороже, чем в России. Но, как я сказал, у страны особые отношения с алкоголем. Здесь культура употребления не так распространена, как в Европе, алкоголь тут просто менее доступен. Главное — не надо провозить алкоголь с собой, это запрещено законом. Как и во многих странах, где основная религия — ислам.

— Сейчас многие тренеры и даже Зепп Блаттер говорят, что отдать право на ЧМ Катару было ошибкой. Как лично катарцы к этому относятся?

— Как катарцы могут реагировать, когда они так много сделали, чтобы чемпионат мира был успешен? Без особого энтузиазма, без радости. Продолжают организовывать турнир с приложением всех сил. Неприятно, но ничего с этим поделать нельзя –—к стране приковано внимание. Как положительное, так и отрицательное. Как только чемпионат мира начнется, все само уляжется. Обычно до начала есть нервозность, когда в СМИ ходят разные мнения, оценки. Но этого не избежать.

— Перед ЧМ в России было то же самое.

— Да, писали разное. В ЮАР преступность бешеная, в Бразилии — хаос, в России — собаки бездомные и геев бьют. Это нормальная история, ходит много мнений. Это свидетельствует о том, что есть внимание.

— Кстати, о России и о наследии ЧМ-2018. Как оцените работу по этому направлению за последние 4,5 года?

— Здесь, к сожалению, мешало много факторов. Наследие использовалось бы в большей мере, если бы не пандемия. Но в целом хорошо, когда у страны есть современные стадионы, на которых играют в футбол. Конечно, в разных городах ситуации разные, но в основном арены не простаивают. Транспортная инфраструктура используется с большим успехом. Можно ли было сделать больше? Наверное, можно. Но так бывает всегда.

— Как оцените работу системы Fan ID? Отличается ли она от той, что будет использоваться в Катаре?

-— Это классический пример того, как нововведение прижилось на следующем чемпионате мира. Здесь оно называется Hayya card. Карты в основном электронные, дают свободный въезд в страну, бесплатный проезд на метро и шаттлах, а также право прохода на стадион. Все преимущества сохранились, система вполне успешна. На первых порах были нарекания, но сейчас, на мой взгляд, все недостатки устранены.

— В октябре УЕФА компенсировала расходы на организацию финала ЛЧ-2022 в Санкт-Петербурге. Можете рассказать, как проходил этот процесс?

— Мне кажется, внимание этому вопросу большее, чем он того заслуживает. Со стороны УЕФА была проведена компенсация в соответствии с нашим договором, всех реально произведенных затрат подрядчикам и организациям, имевшим отношение к подготовке. Сделано было не сразу, потому что производились расчеты, шли рабочие обсуждения. Все же мир сейчас живет в новых условиях. Была определенная задержка, но всем подрядным организациям затраты компенсировали.

— В последнее время много разговоров о том, что Россия может сменить УЕФА на азиатскую конфедерацию. Насколько это реально и нужно ли нашему футболу?

— Я про это ничего не слышал. Лично у меня отношение к этому вполне понятное. Надо внимательно все проанализировать. Если в результате анализа и по прошествии времени станет понятно, что реальной возможности для наших клубов и национальных команд играть в УЕФА нет, значит, надо принимать какие-то решения. Нельзя же вообще не играть в международных турнирах. Такой вакуум долго продолжаться не может.