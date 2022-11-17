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В Госдуме назвали решение Гаагского суда по делу MH17 политизированным
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В Госдуме назвали решение Гаагского суда по делу MH17 политизированным

Слуцкий: решение Гаагского суда по делу MH17 политизировано, согласиться с ним нельзя
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Решение Гаагского суда по делу о крушении Boeing MH17 является политизированным, согласиться с ним нельзя. Об этом в четверг, 17 ноября, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«Решение, безусловно, политизированное, с которым согласиться нельзя. Весомых доказательств предъявлено так и не было», — сказал Слуцкий ТАСС.

Он отметил, что российские специалисты так и не были допущены к деятельности совместной следственной группы.

Ранее в четверг в Гааге огласили приговор по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. В суде считают, что самолет MH17 был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под Первомайским.

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса, гражданина Украины Леонида Харченко признали виновными в уничтожении самолета и приговорили к пожизненному заключению.

В этот же день заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что Россия изучит вердикт суда.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. При этом нидерландский прокурор Тейс Бергер отмечал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.

В ноябре 2020 года суд в Нидерландах отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения Boeing. В начале февраля того же года четырем фигурантам по делу рейса МН17 было предъявлено обвинение.

В том же месяце Генпрокуратура РФ заявила, что переданный Нидерландам внушительный объем данных по делу МН17 был проигнорирован следственной группой, что говорит о предвзятом отношении к России. Представители ведомства отметили, что отказ Нидерландов в передаче материалов не может быть обжалован.

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