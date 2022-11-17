Россия намерена изучить вердикт нидерландского суда по МН17

Россия изучит вердикт Окружного суда Гааги по делу о крушении самолета Boeing рейса МН17 на Украине. Об этом в четверг, 17 ноября, на брифинге заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение, поэтому после изучения этого юридического документа мы будем, наверное, готовы как-то это откомментировать», — сказал он.

17 ноября в Гааге оглашается приговор по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. В Гаагском суде считают, что Boeing, следовавший рейсом MH17 в 2014 году, был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под Первомайским.

В июне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что считает самым убедительным сценарием на данный момент то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой из «Бука», которую предоставили военным формированиям, контролируемым Россией.

24 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдом обвинения ПАСЕ в адрес России.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовалось совместной следственной группой под руководством прокуратуры Нидерландов без участия РФ. Москва не была допущена к расследованию, так как существует предположение, что ЗРК «Бук», сбивший самолет, был якобы доставлен в Донбасс от России.

Между тем нидерландский прокурор Тейс Бергер сказал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения Boeing.

В феврале 2020 года четырем фигурантам по делу рейса МН17 было предъявлено обвинение. Тогда же сообщалось, что переданные Россией Нидерландам данные по делу МН17 были проигнорированы следственной группой. Представители Генпрокуратуры РФ заявили, что отказ Нидерландов в передаче материалов не может быть обжалован.

Позднее в ноябре того же года в Нидерландах отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения самолета.