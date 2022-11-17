В Гаагском суде заявили, что сбивший MH17 «Бук» был запущен со стороны Первомайского

В Гаагском суде считают, что Boeing, следовавший рейсом MH17 в 2014 году, был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под Первомайским. Об этом заявил в четверг, 17 ноября, на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.

«Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский», — отметил он.

Судья также сообщил, что обвиняемые по данному делу — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко — на заседании выступать не будут.

«Сегодня судебные разбирательства по делам четырех подсудимых будут завершены, закончатся они вынесением приговора. Трое судей выносят приговоры. Выступать подсудимые в суде не намерены», — сказал Стейнхейс.

17 ноября в Гааге оглашается приговор по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.

Ранее, 23 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что, «основываясь на доказательствах, которые стали доступными докладчику с помощью украинских и нидерландских властей, она считает самым убедительным сценарием на данный момент то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой из «Бука», предоставленной военным формированиям, контролируемым Российской Федерацией».

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдом обвинения ПАСЕ в адрес России.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию, поскольку предполагают, что от России якобы в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

При этом нидерландский прокурор Тейс Бергер отмечал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.

В ноябре 2020 года суд в Нидерландах отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения Boeing. 3 февраля того же года четырем фигурантам по делу рейса МН17 было предъявлено обвинение.

В том же месяце Генпрокуратура РФ заявила, что переданный Нидерландам внушительный объем данных по делу МН17 был проигнорирован следственной группой, что говорит о предвзятом отношении к России. Представители ведомства отметили, что отказ Нидерландов в передаче материалов не может быть обжалован.