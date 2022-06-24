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Песков назвал абсурдом обвинения ПАСЕ в адрес России по катастрофе Boeing

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Фото: TASS/EPA/SEM VAN DER WAL
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Резолюция парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которой на ополченцев Донбасса и Россию возлагается ответственность за произошедшую в 2014 году в Донецкой области катастрофу Boeing-777, абсурдна. Об этом 24 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«ПАСЕ, если мы правильно понимаем, не относится к судейской ветви власти и вряд ли может выносить обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений», — сказал он журналистам.

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Накануне ПАСЕ заявила, что, «основываясь на доказательствах, которые стали доступными докладчику с помощью украинских и нидерландских властей, она считает самым убедительным сценарием на данный момент то, что рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой из «Бука», предоставленной военным формированиям, контролируемым Российской Федерацией».

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию, поскольку предполагают, что от России якобы в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

При этом нидерландский прокурор Тейс Бергер отмечал, что радиолокационные данные не подтверждают обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения самолета.

В ноябре 2020 года суд в Нидерландах отклонил запросы защиты обвиняемых о расследовании альтернативных версий крушения Boeing. 3 февраля того же года четырем фигурантам по делу рейса МН17 было предъявлено обвинение.

В том же месяце Генпрокуратура РФ заявила, что переданный Нидерландам внушительный объем данных по делу МН17 был проигнорирован следственной группой, что говорит о предвзятом отношении к России. Представители ведомства отметили, что отказ Нидерландов в передаче материалов не может быть обжалован.

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