США возложили ответственность за инцидент с ракетами в Польше на Россию

США сочли виноватой Россию за инцидент с упавшей ракетой в Польше вне зависимости от окончательных результатов расследования произошедшего. Об этом заявила 16 ноября официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.

«Какими бы ни были окончательные выводы, стороной, в конечном счете, ответственной за этот трагический инцидент, является Россия», - заявила Уотсон. Ее комментарий опубликован на сайте Белого дома.

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