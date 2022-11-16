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Пушков отметил непродуктивность «бойкота» РФ западными странами

Сенатор Пушков: «бойкот» со стороны Запада стерильный и непродуктивный
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «большой разрыв» западных стран с Россией не поможет решить глобальные проблемы в области энергетики, безопасности, геополитики, продовольствия и климата. Об этом во вторник, 15 ноября, он написал в своем Telegram-канале.

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Политик отреагировал таким образом на новость о том, что западные лидеры отказались фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Западные лидеры всячески подчеркивают «большой разрыв» с Россией. Чтобы не было иллюзий. Другое дело, что это не поможет в решении острейших проблем в сфере энергетики, геополитики, продовольствия, климата, и самое главное — в области безопасности. Бойкоты стерильны и непродуктивны», — отметил Пушков.

В этот же день Лавров принял участие в двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергетической безопасности, а также вопросам здравоохранения. Министр сообщил, что Россия будет увеличивать экспорт углеводородов и расширять географию поставок.

Кроме того, российский министр провел встречи с главой МИД КНР Ван И и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Также Лавров кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Он также прокомментировал отношения между Россией и странами Евросоюза (ЕС). Лавров указал, что «в душе Евросоюза потемки».

За день до этого Шольц заявил, что с Россией важно вести совместные обсуждения, а не изолировать ее на саммите G20. Он также выразил сожаление по поводу решения президента РФ Владимира Путина не принимать участия в саммите.

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