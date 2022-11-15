Лавров описал нынешние отношения между Россией и Евросоюзом

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал вопрос о нынешних отношениях между Россией и Евросоюзом словами «в душе Евросоюза потемки». Такое заявление он сделал 15 ноября во время пресс-конференции на Бали.

Лаврова спросили, можно ли говорить об изменении настроения по отношению к России среди европейских лидеров в более миролюбивую сторону.

«Мне трудно судить. Чужая душа — потемки. И особенно душа Евросоюза, там потемки очень густые. Если они иногда развеиваются, то ненадолго», — ответил на это глава российского МИДа.

Он также сообщил, что побеседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и тот подтвердил свой настрой на продолжение контактов с российским лидером Владимиром Путиным.

Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Лавров возглавляет на нем российскую делегацию.

О встречах Лаврова с Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита сообщалось 15 ноября.

В этот же день председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что саммит G20 необходимо использовать для усиления давления на Россию.

За день до этого Шольц заявил, что с Россией важно вести совместные обсуждения, а не изолировать ее на саммите G20. Накануне он выразил сожаление по поводу решения президента РФ Владимира Путина не принимать участия в саммите.

11 ноября издание The Telegraph со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз и Великобритания планируют создать максимум препятствий для полноценного участия России в саммите G20. Таким образом инициаторы «бойкота» рассчитывают наглядно продемонстрировать осуждение мировым сообществом политики Москвы.