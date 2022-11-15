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Лавров заявил о планах России увеличить экспорт нефти и газа

Лавров: Россия увеличит экспорт углеводородов и расширит географию поставок
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Россия будет увеличивать экспорт углеводородов и расширять географию поставок. Об этом 15 ноября сообщил на саммите G20 министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

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Он подчеркнул, что Россия делает все в интересах укрепления энергобезопасности, в частности наращивает производство сжиженного природного газа.

Также министр обратил внимание на проект по созданию газового хаба в Турции, который компенсирует объемы транзита, шедшие по «Северным потокам».

Кроме того Лавров указал, что объем нефтедобычи превосходит показатели прошлого года и Россия намерена увеличить экспорт углеводоров и расширить его географию.

В октябре глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа.

Директор МЭА также считает, что Россия постарается найти новых клиентов, однако столкнется с логистическими и экономическими проблемами, в особенности для газа. Бирол полагает, что для перевода поставок в Китай потребуется около 10 лет.

В свою очередь вице-премьер России Александр Новак отметил, что страна готовится к введению эмбарго Евросоюза на поставки нефти и нефтепродуктов и реализует проекты по переориентации ресурсов на Восток.

В сентябре Bloomberg отметило, что Россия сможет найти новые рынки сбыта для половины объемов сырой нефти, экспорт которой Евросоюз запретит в декабре. По прогнозам агентства, около 50% российской нефти будут покупать Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

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