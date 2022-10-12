Новак заявил о подготовке России к эмбарго Евросоюза на поставки нефти

Россия готовится к введению эмбарго Евросоюза на поставки нефти и нефтепродуктов, реализует проекты по переориентации ресурсов на Восток. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе форума «Российская энергетическая неделя».

Вице-премьер отметил, что РФ останется крупным энергопартнером для потребителей и будет одним из основных игроков мирового энергорынка. По его словам, расширение портовых мощностей РФ даст возможность переориентации поставок углеводородов на Восток. Он также подчеркнул, что ситуация в российской энергетике сейчас стабильная.

В этот же день, 12 октября, Новак исключил возможность использования газопроводов России «Северному поток», «Турецкий поток» и «Ямал-Европа» другими поставщиками. А говоря о поставках нефти, он заявил, что только небольшое число стран имеет возможность нарастить добычу нефти, так как отрасль существенно недоинвестирована.

На форуме «Российская энергетическая неделя» в среду выступил и президент России Владимир Путин. По его словам, Россия готова к поставкам энергоресурсов на Запад, включая ближайшие осень и зиму. «Хотят — пусть просто откроют кран, и всё. Мы никого ни в чем не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объемы», — сказал президент.

Он также отметил, что после аварий на «Северных потоках» США могут поставлять энергоресурсы в Европу по более высоким ценам, однако поставки из этой страны ненадежны, так как могут «уплыть» в другие регионы из-за лучшего ценового предложения.

11 октября глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что страны Евросоюза смогут пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря заполненности хранилищ, однако не исключены возможные проблемы с запасами газа к концу 2023 года.

Он отметил, что в этом году газ, по-прежнему поступающий из России, также способствовал увеличению запасов. Между тем, по оценкам МЭА, к февралю 2023 года заполненность хранилищ снизится с 90% до 25–20%. Поэтому вопрос заключается в том, как будет действовать Европа в 2023 году, чтобы снова заполнить их на 80–90%.

10 октября в Институте проблем энергетики заявили, что запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе, если поставки из России прекратятся. По мнению аналитиков, спасти страны ЕС могут закупки сниженного природного газа, но при росте потребления газа Китаем он может перехватить дополнительные объемы этого сырья.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.