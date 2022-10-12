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Новак исключил использование газопроводов России другими поставщиками

Новак: поставщиков газа по «Северному потоку», «Турецкому потоку» и «Ямал-Европе» кроме России быть не может
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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Других поставщиков газа кроме России по «Северному потоку», «Турецкому потоку» и «Ямал-Европе» быть не может. Об этом 12 октября заявил на «Российской энергетической неделе» вице-премьер РФ Александр Новак.

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Он подчеркнул, что поставлять газ по этим магистралям может только Россия, только «Газпром».

Говоря о поставках нефти, он заявил, что только небольшое число стран имеет возможность нарастить добычу нефти, так как отрасль существенно недоинвестирована.

Ранее в среду президент России Владимир Путин сообщил о готовности России перенаправить объемы поставок газа с «Северных потоков» в Балтийском море в Черное море. Таким образом, Турция сможет стать крупнейшим газовым хабом Европы.

Глава государства добавил, что отремонтировать нитки «Северного потока» возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей эксплуатации и обеспечения их безопасности.

Также в этот день Новак заявил журналистам, что Москва передала ходатайства об участии России в расследовании трем странам: Швеции, Германии, Дании после того, как Швеция отказалась передавать РФ результаты расследования взрывов на газопроводах, назвав эту информацию конфиденциальной.

Утечка газа была обнаружена 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

По факту ЧП на газопроводах Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов рассказал о взрывателе НАТО, обнаруженном под газопроводом «Северный поток». По его словам, 6 ноября 2015 года при плановом визуальном обследовании газопровода «Северный поток – 1» был обнаружен натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса».

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