В МЭА заявили о потере Россией европейского рынка нефти и газа

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол считает, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа и столкнется с падением добычи. Об этом он 21 октября заявил в эфире итальянскому телеканалу Rainews24.

По мнению Бирола, Россия якобы несет крупные убытки из-за падения поставок в Европу, несмотря на высокие цены на газ и нефть.

«Это только начало, потому что для России важна Европа — три четверти экспорта природного газа приходилось на Европу, 55% нефти также поступало в Европу. Европа — самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надежный клиент. Россия потеряла этого клиента и потеряла его точно навсегда», — заявил он.

Директор МЭА считает также, что Россия постарается найти новых клиентов, однако столкнется с логистическими и экономическими проблемами, в особенности для газа. Бирол полагает, что для перевода поставок в Китай потребуется около 10 лет.

Глава Международного энергетического агентства отметил, что российские месторождения сложны с точки зрения разработки и нуждаются в технологиях и инвестициях.

«В будущем мы увидим, что производство газа и нефти упадет, потому что этих инвестиций будет не хватать. Сегодня я могу сказать, что Россия проигрывает энергетическую битву и для России это только начало», — подытожил Бирол.

19 октября газета Financial Times сообщила, что в Европе начался промышленный спад из-за сокращения поставок газа из РФ. Как написало издание, европейские представители ряда отраслей (от химической промышленности до заводов, производящих удобрения) предупредили о том, что они рискуют навсегда потерять свои международные позиции.

В тот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз за восемь месяцев сократил на две трети «огромную зависимость» от поставок газа из России. Она уточнила, что европейские подземные газовые хранилища заполнены на 92%.

Однако, как заявил 12 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер, во время зимнего пика холодов в Европе могут замерзнуть целые города. По его словам, по пессимистическим прогнозам, в марте в ПХГ Европы останется только 5% газа. А, например, в Германии газа в ПХГ хватит лишь на 2–2,5 месяца. Несмотря на такие прогнозы, считает Миллер, Европа сможет пережить эту зиму, но главным вопросом остается — что будет с закачкой газа к следующей зиме.

В тот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готовится к введению эмбарго Евросоюза на поставки нефти и нефтепродуктов, реализует проекты по переориентации ресурсов на Восток. Вице-премьер отметил, что РФ останется крупным энергопартнером для потребителей и будет одним из основных игроков мирового энергорынка. По его словам, расширение портовых мощностей РФ даст возможность переориентации поставок углеводородов на Восток. Он также подчеркнул, что ситуация в российской энергетике сейчас стабильная.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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