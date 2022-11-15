США расширили список санкций против России

США расширили список санкций в отношении РФ. В него внесены еще два человека, а также две компании. Информация об этом появилась 15 ноября на сайте министерства финансов страны.

Накануне минфин страны также внес в список четыре физических и 28 юридических лиц.

В середине октября замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что санкции Запада якобы лишили ВПК РФ способности производить и обслуживать вооружения, которые «имеют критическое значение для спецоперации на Украине».

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Они должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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