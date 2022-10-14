Реклама
Прямой эфир
Мир
Новак заявил об энергетической бедности Европы после ЧП на «Северных потоках»
Общество
Пушилин поручил ликвидировать КПП на границе с другими субъектами РФ
Мир
Шмыгаль заявил о полном восстановлении электроснабжения на Украине
Мир
На Украине предложили ввести потолок цен на российскую нефть в $10-20
Мир
Трасс отказалась от обещания не повышать корпоративный налог
Мир
НАТО проведет учения в Литве с участием 3,5 тыс. военных
Мир
Путин указал на отсутствие у России планов уничтожать Украину
Армия
Минобороны исключило призыв женщин в рамках частичной мобилизации
Мир
Экоактивисты облили супом картину «Подсолнухи» Ван Гога
Экономика
Систему быстрых платежей встроят в интернет-банки
Мир
ВКС РФ поразили объекты энергосистемы и военного управление в Киевской области
Мир
Депутат рады призвал не паниковать после отказа Маска финансировать Starlink
Сюжет:

В США заявили о лишении России способности выпускать оружие для СВО

Замглавы минфина США Адейомо: санкции Запада лишили Россию возможности выпускать вооружение для СВО
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкции стран Запада якобы лишили российский военно-промышленный комплекс (ВПК) способности производить и обслуживать вооружения, которые «имеют критическое значение для спецоперации на Украине». Об этом заявил 14 октября замминистра финансов США Уолли Адейомо, однако не подкрепил свои слова никакими аргументами.

Во все орудия: Путин рассказал о перспективном вооружении России
Что отечественный ВПК может предложить союзникам и партнерам РФ

«В результате наших коллективных действий российский ВПК оказался неспособен производить и обслуживать критически значимое оборудование для операций на Украине», — отметил он.

На встрече с представителями 30 стран, которые развернули кампанию санкционного давления на РФ, Адейомо не назвал конкретно ни одного вида или образца вооружений, однако заявил, что наиболее сложная ситуация сложилась в российской микроэлектронике, где заканчиваются компоненты, необходимые для производства вооружений, пишет «Газета.Ru».

«Два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены временно остановить работу из-за нехватки критических иностранных технологий», — заявил замминистра, не уточнив, каких именно производителей он имеет в виду.

Накануне, 13 сентября, подполковник из США Дэниел Дэвис предрек, что, в свою очередь, украинские войска могут столкнуться с серьезными проблемами в сфере снабжения войск грядущей зимой. По его мнению, Киев уже утратил значительную часть критической инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и промышленности. Ближайшей зимой эта проблема отразится на украинских войсках еще острее, считает Дэвис.

Между тем 12 сентября Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») сообщил о поставке Минобороны РФ партии боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия.

На создание аэрозольной завесы на дальности от 10 до 80 м необходимо не более двух секунд. Снаряды применяются при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов. Отстрел боеприпасов проводится вдоль колонны боевых машин со стороны атаки противника.

21 сентября в концерне сообщили о доработке автомата АК-12 после применения в специальной военной операции по защите Донбасса. Одобренные технические решения вводятся в конструкторскую документацию автомата. АК-12 конструкции 2022 года лучше ранее выпущенных изделий.

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Они должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022