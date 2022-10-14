В США заявили о лишении России способности выпускать оружие для СВО

Санкции стран Запада якобы лишили российский военно-промышленный комплекс (ВПК) способности производить и обслуживать вооружения, которые «имеют критическое значение для спецоперации на Украине». Об этом заявил 14 октября замминистра финансов США Уолли Адейомо, однако не подкрепил свои слова никакими аргументами.

«В результате наших коллективных действий российский ВПК оказался неспособен производить и обслуживать критически значимое оборудование для операций на Украине», — отметил он.

На встрече с представителями 30 стран, которые развернули кампанию санкционного давления на РФ, Адейомо не назвал конкретно ни одного вида или образца вооружений, однако заявил, что наиболее сложная ситуация сложилась в российской микроэлектронике, где заканчиваются компоненты, необходимые для производства вооружений, пишет «Газета.Ru».

«Два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены временно остановить работу из-за нехватки критических иностранных технологий», — заявил замминистра, не уточнив, каких именно производителей он имеет в виду.

Накануне, 13 сентября, подполковник из США Дэниел Дэвис предрек, что, в свою очередь, украинские войска могут столкнуться с серьезными проблемами в сфере снабжения войск грядущей зимой. По его мнению, Киев уже утратил значительную часть критической инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и промышленности. Ближайшей зимой эта проблема отразится на украинских войсках еще острее, считает Дэвис.

Между тем 12 сентября Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех») сообщил о поставке Минобороны РФ партии боеприпасов оптико-электронного противодействия, создающих маскирующую аэрозольную завесу для защиты авто- и бронетехники от высокоточного оружия.

На создание аэрозольной завесы на дальности от 10 до 80 м необходимо не более двух секунд. Снаряды применяются при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов. Отстрел боеприпасов проводится вдоль колонны боевых машин со стороны атаки противника.

21 сентября в концерне сообщили о доработке автомата АК-12 после применения в специальной военной операции по защите Донбасса. Одобренные технические решения вводятся в конструкторскую документацию автомата. АК-12 конструкции 2022 года лучше ранее выпущенных изделий.

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Они должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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