Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны Европы отказались от совместного расследования аварий на СП
Мир
Лукашенко пообещал не пропустить США под Москву
Экономика
Путин сообщил об исправности одной ветки «Северного потока - 2»
Мир
Путин указал на отсутствие у России планов уничтожать Украину
Армия
Минобороны исключило призыв женщин в рамках частичной мобилизации
Мир
Экоактивисты облили супом картину «Подсолнухи» Ван Гога
Экономика
Систему быстрых платежей встроят в интернет-банки
Мир
ВКС РФ поразили объекты энергосистемы и военного управление в Киевской области
Мир
Депутат рады призвал не паниковать после отказа Маска финансировать Starlink
Мир
РФ направила Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника Суворову
Мир
Главам МИД и минобороны Черногории запретили въезд в Россию
Общество
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года
Сюжет:

Подполковник из США предрек проблемы со снабжением украинских войск зимой

Подполковник из США: украинские войска могут столкнуться с серьезными проблемами в сфере снабжения войск
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска могут столкнуться с серьезными проблемами в сфере снабжения войск. Об этом пишет подполковник из США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive, опубликованной 13 октября.

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

По его мнению, Киев уже утратил значительную часть критической инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и промышленности. Ближайшей зимой эта проблема отразится на украинских войсках еще острее, считает Дэвис.

Он также отметил, что тем временем российские войска обладают неисчерпаемым потенциалом, который поможет им сконцентрировать свои силы и ближайшей зимой наладить постоянный поток получения техники и боеприпасов.

Украина же будет оставаться в зависимости от поставок Запада, которые в настоящее время нестабильны, резюмировал Дэвис.

14 октября издание Politico сообщило, что резервный фонд Евросоюза (ЕС), созданный для возмещения странам стоимости оружия, поставляемого на Украину, не справляется с потоком входящих запросов. Уточнялось, что в настоящий момент Брюссель может покрыть только около 46% расходов.

11 октября агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления лидеров стран сообщило, что страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам поддержки Украины и не сформулировали новых предложений по поставкам оружия.

В этот же день руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки) Великобритании Джереми Флеминг заявил, что российская армия обладает «глубокими запасами» вооружений, несмотря на то что боевые действия на территории Украины ведутся с высокой интенсивностью.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022