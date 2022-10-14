Подполковник из США предрек проблемы со снабжением украинских войск зимой

Украинские войска могут столкнуться с серьезными проблемами в сфере снабжения войск. Об этом пишет подполковник из США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive, опубликованной 13 октября.

По его мнению, Киев уже утратил значительную часть критической инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и промышленности. Ближайшей зимой эта проблема отразится на украинских войсках еще острее, считает Дэвис.

Он также отметил, что тем временем российские войска обладают неисчерпаемым потенциалом, который поможет им сконцентрировать свои силы и ближайшей зимой наладить постоянный поток получения техники и боеприпасов.

Украина же будет оставаться в зависимости от поставок Запада, которые в настоящее время нестабильны, резюмировал Дэвис.

14 октября издание Politico сообщило, что резервный фонд Евросоюза (ЕС), созданный для возмещения странам стоимости оружия, поставляемого на Украину, не справляется с потоком входящих запросов. Уточнялось, что в настоящий момент Брюссель может покрыть только около 46% расходов.

11 октября агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления лидеров стран сообщило, что страны G7 не предложили конкретных шагов по новым мерам поддержки Украины и не сформулировали новых предложений по поставкам оружия.

В этот же день руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки) Великобритании Джереми Флеминг заявил, что российская армия обладает «глубокими запасами» вооружений, несмотря на то что боевые действия на территории Украины ведутся с высокой интенсивностью.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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