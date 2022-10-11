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Глава британской спецслужбы указал на «глубокие запасы» вооружений РФ

Глава британской спецслужбы Флеминг: нет свидетельств, указывающих на подготовку ВС РФ к использованию ядерного оружия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российская армия обладает «глубокими запасами» вооружений, несмотря на то, что боевые действия на территории Украины ведутся с высокой интенсивностью. Об этом 11 октября заявил Руководитель Центра правительственной связи (службы радиоэлектронной разведки) Великобритании Джереми Флеминг в беседе с Би-би-си.

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Он также указал на то, что нет свидетельств, указывающих на подготовку российской стороной использования ядерного оружия.

«Я надеюсь, что мы бы увидели свидетельства [подобной подготовки], если бы они начали двигаться по такому пути», — приводит слова Флеминга «Газета.Ru».

Ранее 11 октября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что спекулирующие на тему ядерной угрозы со стороны РФ должны осознавать свою ответственность. Лавров добавил, что не нужно искусственно раздувать тему ядерной угрозы. По его словам, аналитикам и политологам следует максимально ответственно подходить к своим публичным заявлениям на этот счет и не накалять риторику до предела.

В этот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Запад пытается безосновательно уличить Москву в желании применить оружие массового поражения. Он отметил, что РФ отказывается участвовать в ядерной риторике.

До этого, 6 октября, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не видят признаков того, что РФ приняла решение применить ядерный арсенал. Он подчеркнул, что Пентагон относится к этому весьма серьезно и продолжит следить за ситуацией.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении по случаю начала частичной мобилизации обратил внимание на то, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию России, в ход пошел и ядерный шантаж. Путин напомнил, что РФ также располагает различными средствами поражения и при угрозе использует все имеющиеся в ее распоряжении средства.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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