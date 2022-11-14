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США внесли в антироссийский санкционный список 14 человек и 28 компаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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США включили в антироссийский санкционный список 14 физических и 28 юридических лиц. Об этом 14 ноября сообщил сайт американского минфина.

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До этого, 11 ноября, минторг США признал российскую экономику нерыночной из-за усиления влияния государства. Это решение позволяет властям страны использовать всю строгость антидемпингового законодательства.

7 ноября агентство Bloomberg сообщило, что минфин и Госдеп США негласно одобряли работу американских банков с российскими компаниями. Причины тому ― необходимость минимизировать негативные последствия санкций против России.

Ранее, 14 октября, замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что санкции Запада якобы лишили ВПК РФ способности производить и обслуживать вооружения, которые «имеют критическое значение для спецоперации на Украине».

20 сентября президент России Владимир Путин потребовал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны. Они должны в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемой техники и вооружений в войска, отметил он.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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