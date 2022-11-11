Реклама
Прямой эфир
Мир
В Южной Корее опровергли сообщения о передаче летального оружия Украине
Армия
МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации
Армия
Освобожденные бойцы ДНР рассказали о пытках СБУ в украинском плену
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удары по позициям ВСУ
Армия
Военные ЗВО уничтожили ракеты «Точка-У» с помощью ЗРПК «Панцирь-С1»
Мир
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Япония подтвердила гибель своего гражданина в ходе боев на Украине
Мир
Трюдо обсудил с Зеленским варианты дальнейшей помощи Украине
Мир
В Британии указали на готовность Северной Европы продолжать помогать Киеву
Армия
Офицер ДНР прокомментировал ход боев на авдеевском направлении
Армия
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
Мир
Минэкономики Украины предрекло победу РФ в случае отказа США от помощи

Министерство торговли США признало экономику России нерыночной

Минторг США признал российскую экономику нерыночной из-за усиления влияния государства
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США больше не будут рассматривать Россию как рыночную экономику в своих антидемпинговых процедурах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление американского минторга 10 ноября.

Последнее турецкое предупреждение: Запад пытается заставить Анкару присоединиться к антироссийским санкциям
Пойдет ли Эрдоган на уступки США и ЕС или продолжит сотрудничать с Москвой

«Данное решение наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных всё более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику», ― пояснили в ведомстве.

Российская экономика получила статус рыночной в 2002 году. В последний раз этот статус подтверждался минторгом США в октябре 2021 года. Это приводило к повышенным антидемпинговым пошлинам со стороны Вашингтона, а также ухудшало возможности экспортеров защищать свои интересы.

Ранее, 10 ноября, США продлили до мая 2023 года лицензии на заключение сделок с банками из России и Центробанком, которые находятся под санкциями. Лицензии касаются сделок по энергоносителям.

7 ноября агентство Bloomberg сообщило, что минфин и Госдеп США негласно одобряли работу американских банков с российскими компаниями. Причины тому ― необходимость минимизировать негативные последствия санкций против России.

1 ноября премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что попытки Запада полностью прекратить связи с Россией ― историческое беспамятство. По его мнению, нельзя уничтожать возможности сотрудничества с Москвой по, в частности, энергопоставкам.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022