Министерство торговли США признало экономику России нерыночной

США больше не будут рассматривать Россию как рыночную экономику в своих антидемпинговых процедурах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление американского минторга 10 ноября.

«Данное решение наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных всё более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику», ― пояснили в ведомстве.

Российская экономика получила статус рыночной в 2002 году. В последний раз этот статус подтверждался минторгом США в октябре 2021 года. Это приводило к повышенным антидемпинговым пошлинам со стороны Вашингтона, а также ухудшало возможности экспортеров защищать свои интересы.

Ранее, 10 ноября, США продлили до мая 2023 года лицензии на заключение сделок с банками из России и Центробанком, которые находятся под санкциями. Лицензии касаются сделок по энергоносителям.

7 ноября агентство Bloomberg сообщило, что минфин и Госдеп США негласно одобряли работу американских банков с российскими компаниями. Причины тому ― необходимость минимизировать негативные последствия санкций против России.

1 ноября премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что попытки Запада полностью прекратить связи с Россией ― историческое беспамятство. По его мнению, нельзя уничтожать возможности сотрудничества с Москвой по, в частности, энергопоставкам.

Санкции против России ужесточили после начала российской операции по защите мирного населения в Донбассе. Однако меры негативно сказались на самих странах Запада, где усугубился энергетический кризис, возник риск рецессии, рекордно выросли инфляция и цены.

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