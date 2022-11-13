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Глава Новой Каховки оценили ущерб от обстрелов ВСУ по ГЭС

Глава Новой Каховки оценили ущерб от обстрелов ВСУ по Каховской ГЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Полученные в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) весьма масштабны. На восстановление уйдет достаточное количество времени. Об этом сообщил 13 ноября глава военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев.

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«Так как она (гидроэлектростанция. — Ред.) была построена за кратчайшие сроки, я думаю, что современными технологиями восстановить ее будет достаточно быстро. Достаточно быстро — я имею в виду, в масштабах Вселенной. Мы не говорим о том, что это в течение нескольких месяцев, конечно. Это займет год или больше, это должны оценивать специалисты», — приводит его слова агентство ТАСС.

Леонтьев подчеркнул, что в результате действий украинских военных повреждены не только Каховская ГЭС, но и другие объекты инфраструктуры. В их числе Каховский магистральный канал, Северо-Крымский канал и другие.

Ранее, 11 ноября, Леонтьев сообщил, что после удара ВСУ по пригороду Новой Каховки были разрушены жилые дома. Он также добавил, что обстрел произведен из артиллерийских систем. В этот день в небе над Новой Каховкой было слышно около пяти взрывов.

Каховская ГЭС регулярно становится целью обстрелов украинских боевиков. До этого, 25 октября, сообщалось, что ВСУ снова пытались нанести удар по Каховской ГЭС.

Днем ранее глава военно-гражданской администрации Новой Каховки рассказал «Известиям», что произойдет в случае разрушения Каховской ГЭС в результате обстрелов со стороны украинских войск. По его словам, тогда Новая Каховка окажется под угрозой затопления, так как вода поднимется как минимум на 12 м. Многие дома окажутся затоплены.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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