В небе над Новой Каховкой прогремели пять взрывов

В небе над Новой Каховкой в пятницу, 11 ноября, были слышны около пяти взрывов. По предварительной информации, работают системы комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Отмечается, что следов ПВО в небе нет, но в настоящий момент в городе облачная погода. Официального подтверждения о работе ПВО также не поступало.

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

В тот же день «Известия» показали кадры вывоза гражданского населения в Херсонской области на левый берег Днепра. Отмечалось, что единственная возможность пересечь Днепр для жителей Херсона — сесть на паром. Во время переправы людям советуют укрываться за автомобилями, чтобы не пострадать от разлетающихся осколков в случае ракетной атаки.

Приказ о маневре отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным 9 ноября.

Тогда же стало известно, что прибывшие в Ставропольский край переселенцы из Херсонской области получат жилье, единовременное пособие и сертификат на покупку квартиры.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».