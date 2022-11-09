На Ставрополье вынужденные переселенцы получат пособие и жилищный сертификат

В Ставрополье граждане, вынужденно покинувшие город Херсон и правобережную часть Херсонской области, получат жилье, единовременное пособие и сертификат на покупку квартиры. Соответствующее постановление опубликовано на краевом портале правовой информации.

Отмечается, что жилищный сертификат со сроком действия один год предоставляется на покупку жилплощади на первичном или вторичном рынках Ставрополья.

Объем жилищных сертификатов исчисляется количеством членов семьи. Так, одиноко проживающим вынужденным переселенцам положено не менее 33 кв. м, а семьям, состоящим из двух человек, — не менее 42 кв. м. В семьях из трех и более человек на каждого будет предоставлено по 18 кв. м.

Сертификаты предоставляют переселенцам и в Краснодарском крае. Так, в Краснодаре один из жилищных сертификатов на сумму более 6 млн рублей уже получила Ольга Загоруйко, воспитывающая троих детей. На эти деньги она планирует купить квартиру. Вместе с Ольгой в город прибыли ее родители — пенсионеры Валентина Ивановна и Николай Иванов, которые проживали в одном из сел в Херсоне.

Прибывшие рассказали, что украинские боевики разрушили единственный мост в селе, оставив местных жителей без связи, света и коммуникаций.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Он заявил, что из-за желания региона войти в состав РФ Украина ежедневно обстреливает города субъекта. По его словам, в первую очередь для выезда предлагаются соседи Херсонской области — Крым, Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края.

В ответ на обращение правительство России приняло решение об организации помощи для выезда жителей региона. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, приезжающие жители Херсонской области будут обеспечены бесплатным проживанием и всем необходимым.

24 февраля РФ начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято из-за обострившейся ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

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