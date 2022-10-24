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В Новой Каховке рассказали о последствиях ударов ВСУ по Каховской ГЭС

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Фото: TASS/EPA/SERGEI ILNITSKY
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Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал 24 октября корреспонденту «Известий» Наталии Графчиковой, что произойдет в случае разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в результате обстрелов со стороны украинских войск.

По его словам, в случае такого развития событий Новая Каховка окажется под угрозой затопления, так как вода поднимется как минимум на 12 м.

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«Если это Каховская ГЭС, то вода поднимется на 12 м. Это значительно, конечно. Вся прибрежная линия — очень многие дома затопятся. Очень серьезно пострадает поселок Днепряны и дальше Корсунка, которая ниже по течению. Там еще больше и школы затопит, и всё буквально затопит. <...> Днепр расширяется значительно в случае прорыва», — рассказал Леонтьев, отметив при этом, что люди не паникуют.

После этого, по словам Леонтьева, перестанет работать и Северо-Крымский канал. На восстановление такого гидротехнического сооружения могут потребоваться не то чтобы месяцы, а даже годы, отметил глава администрации города.

«Поэтому принимаются все меры, чтобы предотвратить такое ужасное трагическое последствие», — указал Леонтьев.

Он добавил, что только за прошедшие сутки украинские войска несколько раз ударили по ГЭС ракетами.

«Надо сказать, что многострадальная Каховская ГЭС только за сегодняшнюю ночь получила четыре удара. Это терроризм против мирного населения. Я уверен, что когда придет время, в деталях будут разбираться: что происходило и кто принимал решение. Это не останется без внимательного исследования и без наказания», — заключил он.

22 октября Леонтьев сообщил, что на Каховском водохранилище начали сбрасывать больше воды, чтобы снизить ущерб при возможном разрушении ГЭС из-за обстрелов со стороны Киева.

За день до этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС. Он указал: большинство ракет, прилетающих на территорию Новой Каховки и городской ГЭС, — американские HIMARS. При этом киевский режим нацеливает их специально на каховскую дамбу, чтобы пробить ее и вызвать повышение уровня воды, которое может привести к затоплению близлежащих территорий.

19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС, чтобы подтопить территории ниже по Днепру. По словам Сальдо, есть опасения, что если вода пойдет по нижней части Днепра, то уровень, по расчетам специалистов, поднимется на 1–1,5 м.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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