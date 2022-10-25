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ВСУ предприняли очередную попытку удара по Каховской ГЭС

Стремоусов: ВСУ снова пытались ударить по Каховской ГЭС
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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова пытались нанести удар по Каховской ГЭС. Об этом 25 октября сообщил в Telegram-канале заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Противник пытается нанести удар по Каховской ГЭС», — написал он.

По словам Стремоусова, российские силы активно работают по националистам на херсонском направлении.

«Подтверждено уничтожение как минимум трех танков противника», — добавил чиновник.

Каховская ГЭС регулярно становится целью обстрелов украинских боевиков.

Ранее во вторник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что адекватной реакции Запада на провокации Украины на Каховской гидроэлектростанции нет.

Днем ранее глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал «Известиям», что произойдет в случае разрушения Каховской ГЭС в результате обстрелов со стороны украинских войск. По его словам, тогда Новая Каховка окажется под угрозой затопления, так как вода поднимется как минимум на 12 м. Многие дома окажутся затоплены.

21 октября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором призвала предотвратить провокацию Украины на Каховской ГЭС. Он указал: большинство ракет, прилетающих на территорию Новой Каховки и городской ГЭС, — американские HIMARS.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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