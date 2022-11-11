Жилые дома разрушены в результате удара ВСУ по пригороду Новой Каховки

Украинские боевики в пятницу, 11 ноября, обстреляли пригород Новой Каховки (Херсонская область), в результате разрушены жилые дома. Об этом сообщил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Он уточнил, что под удар ВСУ попал населенный пункт Корсунка. Помимо жилых домов также повреждены автомобили и линии электропередачи, передает «РИА Новости».

Леонтьев уточнил, что обстрел произведен из артиллерийских систем. Другие подробности выясняются.

Ранее в этот день стало известно, что в небе над Новой Каховкой было слышно около пяти взрывов. Не исключалось, что это работают системы комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в этот день в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Уточнялось, что свыше 30 тыс. российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра. Также переправлено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе подлежащей ремонту.

Приказ о маневре отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергеем Суровикиным 9 ноября.

Тогда же стало известно, что прибывшие в Ставропольский край переселенцы из Херсонской области получат жилье, единовременное пособие и сертификат на покупку квартиры.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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