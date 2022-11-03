Москва передала послу доказательства причастности Лондона к атаке в Севастополе

Россия передала послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт доказательства участия Лондона в подготовке украинских войск к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил 3 ноября посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире британского телеканала Sky News.

«Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром», — сказал он.

Келин также указал, что в скором времени эти доказательства будут опубликованы, «может быть, сегодня, может быть, завтра».

«Великобритания слишком глубоко вовлечена в этот конфликт, это означает, что ситуация становится всё более опасной», — заключил российский посол.

Дебора Броннерт приехала в МИД РФ ранее в четверг. Перед визитом посла в министерство на улице собрались люди. Они встретили ее лозунгами «Британия — страна-террорист». В министерстве Броннерт был заявлен протест в связи с участием британских специалистов в подготовке Киева к этой атаке.

В МИДе также указали, что такие действия со стороны Великобритании «несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям».

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Тогда официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что при атаке Киев задействовал девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Он также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины.