Послу Британии заявлен протест за подготовку Лондоном ВСУ к диверсии

Послу Великобритании Деборе Броннерт заявлен протест в связи с участием британских специалистов в подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщили 3 ноября в МИД РФ.

«Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море», — говорится в заявлении министерства.

Так отметили, что послу были приведены конкретные факты участия Лондона в подготовке ВСУ к диверсии. Кроме того, в МИД указали, что такие действия со стороны Великобритании «несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям».

«Было указано на недопустимость подобных враждебных провокаций и выдвинуто требование незамедлительно их прекратить», — добавили в МИД, подчеркнув, что в случае продолжения таких действий, вся ответственность за их последствия и рост напряженности в отношениях между Москвой и Лондоном будет лежать на британской стороне.

Дебора Броннерт приехала в МИД РФ ранее в четверг. Перед визитом посла в министерство на улице собрались люди. Они встретили ее лозунгами «Британия — страна-террорист».

30 октября в посольстве России в Лондоне заявили, что теракты в Севастополе свидетельствуют о вовлеченности спецслужб Великобритании в конфликт на Украине. В дипмиссии подчеркнули, что ответственность за произошедший срыв зерновой сделки несут Киев и его «западные кураторы».

Корабли Черноморского флота России 29 октября отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты. Тогда официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что при атаке Киев задействовал девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Конашенков отметил, что в ходе отражения атаки было уничтожено на внешнем рейде Севастополя четыре морских украинских беспилотных аппарата, на внутреннем рейде было уничтожено еще три аппарата.

Он также сообщил, что, по имеющейся информации, атака на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове Николаевской области Украины.